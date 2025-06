Si dice di foto dai contorni poco chiari nei cruciverba: la soluzione è Sfocata

SFOCATA

Perché la soluzione è Sfocata? Sfocata indica un'immagine o una foto con contorni sfumati o poco definiti, spesso a causa di messa a fuoco errata o scarsa illuminazione. Questo termine si usa per descrivere scatti che risultano sfocati, senza nitidezza, creando un effetto di confusione visiva. In fotografia, può dare un senso di movimento o di spontaneità, ma generalmente si riferisce a immagini non perfettamente a fuoco.

S Savona

F Firenze

O Otranto

C Como

A Ancona

T Torino

A Ancona

