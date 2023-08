È l organo che guida una società per azioni sigla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È l organo che guida una società per azioni sigla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CDA

Significato/Curiosita : E l organo che guida una societa per azioni sigla

La società per azioni (sigla italiana s.p.a., inglese ltd. e inc., francese, spagnola e portoghese s.a., tedesca ag e olandese n.v.) è una società di... Sull'uso delle fonti. il consiglio di amministrazione (spesso abbreviato in cda) nell'organizzazione aziendale è l'organo collegiale al quale è affidata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

