Pasto all aperto consumato su un prato

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pasto all aperto consumato su un prato' è 'Picnic'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PICNIC

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Pasto all aperto consumato su un prato" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pasto all aperto consumato su un prato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Picnic? Un picnic è un momento di convivialità che si svolge all'aperto, di solito su un prato. Si tratta di un pasto condiviso tra amici o famiglia, spesso accompagnato da attività ricreative all'aria aperta. Questo tipo di alimentazione permette di godere della natura e di trascorrere del tempo in modo rilassato. La scelta di un picnic favorisce il contatto con l'ambiente e crea ricordi piacevoli. È un modo semplice e piacevole di mangiare all'aperto.

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Pasto all aperto consumato su un prato nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Picnic

La definizione "Pasto all aperto consumato su un prato" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pasto all aperto consumato su un prato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Picnic:

P Padova I Imola C Como N Napoli I Imola C Como

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pasto all aperto consumato su un prato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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