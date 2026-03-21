Che ha il corpo simile a quello di un lombrico

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Che ha il corpo simile a quello di un lombrico' è 'Vermiforme'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VERMIFORME

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Che ha il corpo simile a quello di un lombrico" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Che ha il corpo simile a quello di un lombrico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Vermiforme? La parola vermiforme si riferisce a qualcosa che presenta un corpo simile a quello di un lombrico, con una forma allungata, sottile e sinuosa. Questo termine viene spesso utilizzato in ambito biologico per descrivere organismi o parti di organismi che adottano questa conformazione. La somiglianza con un lombrico permette di riconoscere facilmente la caratteristica di questa forma, caratterizzata da una struttura flessibile e stretta. La descrizione si applica anche a elementi anatomici o strutturali di vario tipo.

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Che ha il corpo simile a quello di un lombrico nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Vermiforme

Se la definizione "Che ha il corpo simile a quello di un lombrico" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Che ha il corpo simile a quello di un lombrico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Vermiforme:

V Venezia E Empoli R Roma M Milano I Imola F Firenze O Otranto R Roma M Milano E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Che ha il corpo simile a quello di un lombrico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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