Famoso storico dell antica Grecia

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Famoso storico dell antica Grecia' è 'Timeo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TIMEO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Famoso storico dell antica Grecia" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Famoso storico dell antica Grecia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Timeo? Timeo è un celebre filosofo e storico dell'antica Grecia, noto per aver scritto opere che approfondiscono temi come la cosmologia, la natura e la filosofia. La sua voce si distingue per l'approccio riflessivo e la capacità di combinare elementi mitologici e scientifici, contribuendo significativamente alla cultura dell'epoca. La sua influenza si estende anche alla tradizione filosofica successiva, lasciando un'impronta duratura nel pensiero occidentale. La sua importanza storica è riconosciuta ancora oggi dagli studiosi di antichità.

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Famoso storico dell antica Grecia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Timeo

La soluzione associata alla definizione "Famoso storico dell antica Grecia" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Famoso storico dell antica Grecia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Timeo:

T Torino I Imola M Milano E Empoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Famoso storico dell antica Grecia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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