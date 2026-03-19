Come una persona sulla quale non si può fare assegnamento

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Come una persona sulla quale non si può fare assegnamento' è 'Inaffidabile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INAFFIDABILE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Come una persona sulla quale non si può fare assegnamento" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Come una persona sulla quale non si può fare assegnamento". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Inaffidabile? Una persona inaffidabile è quella sulla quale non si può fare affidamento o assegnamento, poiché la sua capacità di mantenere impegni o promesse è discutibile. La sua condotta può cambiare frequentemente, creando incertezza e sfiducia tra colleghi, amici o familiari. La mancanza di coerenza e di responsabilità rende difficile contare su di lei in situazioni importanti. Questa caratteristica influisce negativamente sulle relazioni personali e professionali, rendendo difficile costruire un rapporto di fiducia duraturo.

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Come una persona sulla quale non si può fare assegnamento nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Inaffidabile

Quando la definizione "Come una persona sulla quale non si può fare assegnamento" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Come una persona sulla quale non si può fare assegnamento" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Inaffidabile:

I Imola N Napoli A Ancona F Firenze F Firenze I Imola D Domodossola A Ancona B Bologna I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Come una persona sulla quale non si può fare assegnamento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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