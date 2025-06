Inattendibile, malsicuro nei cruciverba: la soluzione è Inaffidabile

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Inattendibile, malsicuro' è 'Inaffidabile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INAFFIDABILE

Curiosità e Significato di Inaffidabile

Hai risolto il cruciverba con Inaffidabile? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 12 lettere più frequenti: Inaffidabile.

Perché la soluzione è Inaffidabile? Inaffidabile descrive qualcosa o qualcuno su cui non si può fare affidamento, perché è instabile, poco sicuro o soggetto a fallimenti. Può riferirsi a persone, oggetti o servizi che non garantiscono sicurezza o costanza. Essere considerati inaffidabili significa perdere fiducia e credibilità, rendendo difficile contare su di loro. In breve, è sinonimo di insicuro e poco degno di fiducia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dimostrata inattendibileMalsicuroPericolosamente malsicuro

Come si scrive la soluzione Inaffidabile

Se ti sei imbattuto nella definizione "Inattendibile, malsicuro", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

A Ancona

F Firenze

F Firenze

I Imola

D Domodossola

A Ancona

B Bologna

I Imola

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E S S A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RESSA" RESSA

