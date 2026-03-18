Uscito dall urna del Lotto

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Uscito dall urna del Lotto' è 'Estratto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESTRATTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Uscito dall urna del Lotto" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uscito dall urna del Lotto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Estratto? Un estratto rappresenta un numero o una combinazione che viene estratta dall’urna del Lotto durante le estrazioni. Questa voce indica un risultato ufficiale che si ottiene dopo l’estrazione, quando i numeri vengono estratti casualmente e registrati. L’estratto può determinare vincite o premi in base alle schedine giocate, rendendo fondamentale la sua identificazione per i giocatori. La sua importanza deriva dal fatto che è l’elemento che conferma l’esito dell’estrazione.

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Uscito dall urna del Lotto nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Estratto

La definizione "Uscito dall urna del Lotto" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uscito dall urna del Lotto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Estratto:

E Empoli S Savona T Torino R Roma A Ancona T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uscito dall urna del Lotto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un riepilogo periodico per il correntistaFrammento di un libro mostrato per pubblicitàLa banca lo invia al clienteCamonica: è percorsa dall OglioUscito in libreriaCapital = il margine ottenuto dall investimentoFu amata dall imperatore TitoUn moderno genere musicale derivato dall hip hop