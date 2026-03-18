Una protesi nella bocca

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una protesi nella bocca' è 'Dentiera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DENTIERA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una protesi nella bocca" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una protesi nella bocca". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Dentiera? La dentiera rappresenta una protesi utilizzata per sostituire i denti mancanti, ripristinando funzionalità e estetica del sorriso. Essa si inserisce nella bocca, adattandosi alle gengive e ai denti residui, offrendo stabilità e comfort durante la masticazione e la fonazione. La scelta di una dentiera può migliorare notevolmente la qualità della vita di chi ha perso i propri denti naturali, permettendo di parlare e mangiare con maggiore facilità. La cura e l’igiene quotidiana sono fondamentali per mantenerla in buone condizioni.

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Una protesi nella bocca nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Dentiera

Per risolvere la definizione "Una protesi nella bocca", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una protesi nella bocca" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Dentiera:

D Domodossola E Empoli N Napoli T Torino I Imola E Empoli R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una protesi nella bocca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si fissa tramite apposita pasta adesivaSorride sul comodinoUna protesi in boccaUna protesi che si mette in bocca per masticareIn bocca al pupoIn bocca e in golaL igienista che cura la bocca