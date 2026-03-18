La sosta tecnica degli aerei

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La sosta tecnica degli aerei' è 'Scalo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCALO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La sosta tecnica degli aerei" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La sosta tecnica degli aerei". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Scalo? L'area in cui gli aerei si fermano temporaneamente per manutenzione, rifornimento o attesa di un nuovo volo viene chiamata scalo. Questo spazio permette di effettuare controlli di sicurezza e operazioni di carico e scarico passeggeri o merci. Lo scalo rappresenta un momento fondamentale nel percorso di un volo, garantendo la sicurezza e l'efficienza delle operazioni aeronautiche. La sua presenza è essenziale per il funzionamento del sistema di trasporto aereo.

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La sosta tecnica degli aerei nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Scalo

Questa pagina è dedicata alla definizione "La sosta tecnica degli aerei" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La sosta tecnica degli aerei" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Scalo:

S Savona C Como A Ancona L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La sosta tecnica degli aerei" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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