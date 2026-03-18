Scrittore latino autore di De viris illustribus

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Scrittore latino autore di De viris illustribus' è 'Cornelio Nepote'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORNELIO NEPOTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Scrittore latino autore di De viris illustribus" corrisponde a una soluzione formata da 14 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scrittore latino autore di De viris illustribus". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Cornelio Nepote? CORNELIO NEPOTE è stato un importante scrittore latino noto per aver scritto De viris illustribus, un'opera che raccoglie biografie di uomini illustri della storia romana e greca. La sua opera ha contribuito a preservare e divulgare le gesta di personaggi importanti, rafforzando il patrimonio culturale dell'epoca. Attraverso le sue narrazioni, Nepote ha offerto un modello di virtù e di virtuosità, diventando una figura di rilievo nella letteratura e nella storia antica.

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Scrittore latino autore di De viris illustribus nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Cornelio Nepote

Per risolvere la definizione "Scrittore latino autore di De viris illustribus", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scrittore latino autore di De viris illustribus" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Cornelio Nepote:

C Como O Otranto R Roma N Napoli E Empoli L Livorno I Imola O Otranto N Napoli E Empoli P Padova O Otranto T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scrittore latino autore di De viris illustribus" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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