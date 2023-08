L autore latino de L asino d oro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L autore latino de L asino d oro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : APULEIO

Significato/Curiosità : L autore latino de L asino d oro

Apuleio, noto anche come Lucio Apuleio, è l'autore latino del celebre romanzo "L'Asino d'oro" o "Metamorfosi". Quest'opera, scritta nel II secolo d.C., è una pionieristica avventura comica e fantastica che mescola elementi di mitologia, satira e mistero. Raccontata in forma di racconto inquadrato, segue le disavventure di Lucio, un giovane che viene trasformato accidentalmente in un asino e affronta una serie di avventure stravaganti e spesso umoristiche mentre cerca una via per ritornare alla sua forma umana. "L'Asino d'oro" rappresenta uno dei primi esempi di romanzo antico e offre un'interessante finestra sulla narrativa e il pensiero dell'epoca.

