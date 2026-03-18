Salsa messicana per tortillas a base di avocado

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Salsa messicana per tortillas a base di avocado' è 'Guacamole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GUACAMOLE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Salsa messicana per tortillas a base di avocado" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Salsa messicana per tortillas a base di avocado". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Guacamole? Il guacamole è una salsa messicana realizzata principalmente con avocado schiacciato, a cui si aggiungono spesso cipolla, pomodoro, lime e spezie per arricchirne il sapore. Questa preparazione viene tradizionalmente servita come accompagnamento per tortillas, nachos o altri piatti tipici della cucina messicana. La sua consistenza cremosa e il gusto fresco e aromatico lo rendono molto apprezzato nelle occasioni conviviali. Si tratta di un condimento che valorizza i piatti con la sua freschezza e il suo colore verde vibrante.

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Salsa messicana per tortillas a base di avocado nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Guacamole

Questa pagina è dedicata alla definizione "Salsa messicana per tortillas a base di avocado" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Salsa messicana per tortillas a base di avocado" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Guacamole:

G Genova U Udine A Ancona C Como A Ancona M Milano O Otranto L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Salsa messicana per tortillas a base di avocado" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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