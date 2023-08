L ingrediente base della salsa guacamole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ingrediente base della salsa guacamole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AVOCADO

Significato/Curiosita : L ingrediente base della salsa guacamole

Pico de gallo (dallo spagnolo becco del gallo), o salsa tricolore, è un contorno tradizionale della cucina messicana. la pico de gallo è una delle preparazioni... L'avocado (persea americana mill.) è una specie arborea da frutto che appartiene alla famiglia delle lauracee. la parola avocado (perlopiù invariabile... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : L ingrediente base della salsa guacamole : ingrediente; base; della; salsa; guacamole; Sono l ingrediente principale dei rösti svizzeri; Mettere a bollire un ingrediente ; Un importante ingrediente della bagna cauda; Un ingrediente della caprese; ingrediente da insetticidi; Piatto ungherese a base di carne stufata ted; Piatto a base di foglie vegetali crude e condite; I Boston della Major League di base ball; Salsa a base di peperoncino inventata negli USA; La base delle operazioni; Piccolo osso della schiena; Il cognome di una Elsa della letteratura; Pesci azzurriargentei della famiglia dei clupeidi; Zuppa di pane e verdure tipica della Toscana; Fase della luna che precede quella piena; salsa a base di peperoncino inventata negli USA; salsa rossa piccante brevettata nel 1870; Il bocciolo nella salsa tonnata; Sono doppie nella salsa ; La località della provincia di Salerno nota per la salsa detta colatura di alici; Il frutto per la salsa guacamole ; Il frutto per il guacamole ;

Cerca altre Definizioni