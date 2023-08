Un reparto dell officina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un reparto dell officina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TORNERIA

Significato/Curiosita : Un reparto dell officina

Artigianale, al laboratorio e all'officina industriale. la parola viene dal latino officina: laboratorio, bottega. la moderna officina meccanica nasce nell'ottocento...

Altre risposte alla domanda : Un reparto dell officina : reparto; officina; reparto in breve; Sigla di un reparto speciale dei Carabinieri; reparto della Polizia; reparto dedicato a sole donne; Il reparto dell espositore; Il suo nome deriva dalla Saponaria officina lis; I suoi pezzi non sono sempre presenti in officina ; Macchina in officina ; Arnesi da officina ; Sono uguali in officina ;

