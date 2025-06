Un reparto dell ospedale nei cruciverba: la soluzione è Chirurgia

CHIRURGIA

Curiosità e Significato di "Chirurgia"

La soluzione Chirurgia di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Chirurgia per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Chirurgia? La chirurgia è una branca della medicina che si occupa di interventi manuali e pratici per diagnosticare, trattare o riparare problemi di salute. Utilizza tecniche chirurgiche per intervenire su tessuti, organi o strutture del corpo, spesso attraverso operazioni mirate a migliorare la qualità di vita dei pazienti. In breve, la chirurgia è il reparto dell'ospedale dedicato alle operazioni e ai trattamenti invasivi.

In ospedale il reparto per i bambiniUna sala dell ospedaleIl reparto dell espositore

Come si scrive la soluzione Chirurgia

Hai trovato la definizione "Un reparto dell ospedale" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

H Hotel

I Imola

R Roma

U Udine

R Roma

G Genova

I Imola

A Ancona

