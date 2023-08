La Susanna di Va dove ti porta il cuore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Susanna di Va dove ti porta il cuore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TAMARO

Significato/Curiosità : La Susanna di Va dove ti porta il cuore

"Va' dove ti porta il cuore" è un romanzo scritto da Susanna Tamaro, autrice italiana. Pubblicato nel 1994, il libro racconta la storia di Olga, una donna anziana che decide di scrivere una lunga lettera a sua nipote Marta per condividere con lei la sua vita e le sue esperienze. Attraverso questa lettera, Olga rivela i segreti, i rimpianti e le gioie della sua esistenza, affrontando temi come l'amore, la famiglia, l'identità e il senso della vita. Il romanzo affascina i lettori con la profondità dei sentimenti e delle riflessioni di Olga, offrendo un viaggio emozionale attraverso la sua vita e il suo cuore.

Altre risposte alla domanda : La Susanna di Va dove ti porta il cuore : susanna; dove; porta; cuore; Dipinse una famosa susanna ; La susanna di Va dove ti porta il cuore; susanna __, ha scritto Va dove ti porta il cuore; Una susanna scrittrice; susanna __, scrittrice; C è dove non e è ordine; dove per i Parigini; Taccuini dove alle pagine corrispondono i giorni; Regna dove tutti comandano; Il centro del Casertano dove è possibile ammirare la Comola grande; Intervengono alle inaugurazioni importa nti; Abito da matrimoni importa nti; Una villa sul Lario sede di importa nti convegni; Il fiume che ci riporta alla battaglia di Montaperti; Dispositivo che misura la porta ta volumetrica del fluido in un tubo chiuso; Tale da dare il batticuore ; Noi senza cuore ; Il cuore del carciofo; Nel cuore di Joan; Il cuore di Mosè;

