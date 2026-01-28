Importante vaso della coscia

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Importante vaso della coscia' è 'Arteria Femorale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARTERIA FEMORALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Importante vaso della coscia" corrisponde a una soluzione formata da 15 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Importante vaso della coscia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Arteria Femorale? L'arteria femorale è un grosso vaso sanguigno che fornisce sangue alla parte superiore della gamba. È un elemento fondamentale nel sistema circolatorio, permettendo il corretto funzionamento dei muscoli e dei tessuti della coscia. Questa arteria attraversa la regione inguinale e si estende lungo la coscia, assicurando un flusso essenziale di sangue. La sua funzionalità è cruciale per la salute e il movimento dell'arto inferiore.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 15 lettere della soluzione Arteria Femorale:

A Ancona R Roma T Torino E Empoli R Roma I Imola A Ancona F Firenze E Empoli M Milano O Otranto R Roma A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Importante vaso della coscia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

