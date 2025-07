Le rocce dei cartelli stradali nei cruciverba: la soluzione è Massi

MASSI

Perché la soluzione è Massi? MASSI indica grandi formazioni rocciose spesso presenti in montagna o zone naturali. Il termine richiama le elevate e imponenti strutture di pietra che si ergono nel paesaggio, come i massicci montuosi. Nella soluzione del gioco, il riferimento alle rocce dei cartelli stradali sottolinea questa idea di grandi blocchi di roccia, rendendo il termine perfetto per completare l’enigma.

M Milano

A Ancona

S Savona

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A S A C R A S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CASARSA" CASARSA

