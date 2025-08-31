Lungo le strade ne è segnalata la caduta

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lungo le strade ne è segnalata la caduta' è 'Massi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MASSI

Perchè la soluzione è Massi? Quando si trovano massi lungo le strade, spesso sono segnati per avvisare chi passa. Questi grandi sassi, caduti o presenti naturalmente, possono rappresentare un pericolo e richiedono attenzione per evitare incidenti o danni ai veicoli. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Lungo le strade ne è segnalata la caduta

Lungo le strade ne è segnalata la caduta Risposta: MASSI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: M____

M____ Inizia con: M

M Finisce con: I

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Lungo le strade ne è segnalata la caduta nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Massi

Per risolvere la definizione "Lungo le strade ne è segnalata la caduta", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Massi'.

La soluzione 'Massi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lungo le strade ne è segnalata la caduta". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.