Lungo le strade ne è segnalata la caduta
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lungo le strade ne è segnalata la caduta' è 'Massi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MASSI
Perchè la soluzione è Massi? Quando si trovano massi lungo le strade, spesso sono segnati per avvisare chi passa. Questi grandi sassi, caduti o presenti naturalmente, possono rappresentare un pericolo e richiedono attenzione per evitare incidenti o danni ai veicoli. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lungo le strade ne è segnalata la caduta
- Risposta: MASSI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: M____
- Inizia con: M
- Finisce con: I
Lungo le strade ne è segnalata la caduta nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Massi
Per risolvere la definizione "Lungo le strade ne è segnalata la caduta", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Massi'.
La soluzione 'Massi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lungo le strade ne è segnalata la caduta". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Lungo alcune strade ne è segnalata la caduta Si fa lungo le strade Lo si fa lungo le strade Lavorava seduto lungo le strade maestre Ce ne sono di lungo corso
Altre definizioni collegate
Con lungo: Un capoluogo lungo la via Emilia
Con strade: C è nelle strade molto frequentate
Con segnalata: Lungo alcune strade ne è segnalata la caduta