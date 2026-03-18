S impartisce dalla cattedra

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'S impartisce dalla cattedra' è 'Lezione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LEZIONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "S impartisce dalla cattedra" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "S impartisce dalla cattedra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Lezione? La lezione rappresenta un momento di insegnamento in cui l'insegnante, seduto alla cattedra, impartisce conoscenze agli studenti. Durante questa fase, si trasmettono concetti, si chiariscono dubbi e si stimola il pensiero critico dei partecipanti. La presenza dell'insegnante, che si colloca alla cattedra, permette di mantenere l'ordine e di guidare efficacemente il processo di apprendimento. La lezione costituisce un elemento fondamentale nel percorso educativo di ogni studente.

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S impartisce dalla cattedra nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Lezione

La definizione "S impartisce dalla cattedra" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "S impartisce dalla cattedra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Lezione:

L Livorno E Empoli Z Zara I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "S impartisce dalla cattedra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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