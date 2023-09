Sale in cattedra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sale in cattedra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : INSEGNANTE

Significato/Curiosita : Sale in cattedra

Onora gli insegnanti un insegnante che insegna a studenti di tutte le età in una classe nel 1951 in germania bambini ebrei con il loro insegnante a samarcanda...

