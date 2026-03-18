Graz : Stiria = Innsbruck : x

Home / Soluzioni Cruciverba / Graz : Stiria = Innsbruck : x

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Graz : Stiria = Innsbruck : x' è 'Tirolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TIROLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Graz : Stiria = Innsbruck : x" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Graz : Stiria = Innsbruck : x". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Tirolo? Graz è una città situata in Stiria, una regione dell'Austria, nota per la sua storia e cultura. Allo stesso modo, Innsbruck si trova nel Tirolo, regione alpina famosa per le sue montagne e il patrimonio storico. La relazione tra queste coppie di città e regioni evidenzia come le località siano rappresentative dei territori di appartenenza, collegando un centro urbano a una regione specifica. La conoscenza di queste associazioni aiuta a comprendere meglio la geografia e le identità regionali dell'Austria.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Graz : Stiria = Innsbruck : x nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tirolo

Questa pagina è dedicata alla definizione "Graz : Stiria = Innsbruck : x" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Graz : Stiria = Innsbruck : x" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Tirolo:

T Torino I Imola R Roma O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Graz : Stiria = Innsbruck : x" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Bella regione austriacaÈ solcato dall InnRegione bagnata dall InnLa regione austriaca con capoluogo GrazConfini di InnsbruckLo è un austriaco di GrazIl capoluogo della StiriaScorre sotto i ponti di Graz