La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È solcato dall Inn' è 'Tirolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TIROLO

Curiosità e Significato di Tirolo

Hai risolto il cruciverba con Tirolo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Tirolo.

Perché la soluzione è Tirolo? Il termine Tirolo si riferisce a una regione alpina al confine tra Italia e Austria, nota per i suoi paesaggi spettacolari, le tradizioni culturali e la storia ricca. Il nome deriva da un’antica regione dell’area, e oggi rappresenta un luogo di grande attrattiva turistica e naturale, simbolo di un mix tra charme alpino e cultura mitteleuropea. È un territorio che affascina chi cerca natura e storia.

Come si scrive la soluzione Tirolo

Stai cercando la risposta alla definizione "È solcato dall Inn"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

I Imola

R Roma

O Otranto

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

