Foraggiamento : allevatori = irrigazione : x

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Foraggiamento : allevatori = irrigazione : x' è 'Agricoltori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AGRICOLTORI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Foraggiamento : allevatori = irrigazione : x" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Foraggiamento : allevatori = irrigazione : x". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Agricoltori? Gli agricoltori utilizzano l'irrigazione come metodo per fornire acqua alle colture, assicurando la crescita ottimale delle piante. Analogamente, il foraggiamento rappresenta l'insieme delle pratiche adottate dagli allevatori per fornire cibo agli animali da allevamento. Entrambe le attività sono fondamentali per il benessere delle colture e degli animali, rispettando le esigenze specifiche di ciascuna specie e mantenendo un equilibrio tra produzione e sostenibilità. La cura delle risorse è essenziale per l'attività agricola.

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Foraggiamento : allevatori = irrigazione : x nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Agricoltori

La definizione "Foraggiamento : allevatori = irrigazione : x" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Foraggiamento : allevatori = irrigazione : x" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Agricoltori:

A Ancona G Genova R Roma I Imola C Como O Otranto L Livorno T Torino O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Foraggiamento : allevatori = irrigazione : x" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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