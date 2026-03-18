Diffonde il Vangelo in luoghi lontani

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Diffonde il Vangelo in luoghi lontani' è 'Missionario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MISSIONARIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Diffonde il Vangelo in luoghi lontani" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Diffonde il Vangelo in luoghi lontani". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Missionario? Un missionario è una persona che si dedica a diffondere il messaggio cristiano in zone remote o sconosciute, spesso affrontando difficoltà e avversità per portare speranza e spiritualità a comunità che altrimenti rimarrebbero prive di queste insegnamenti. La sua presenza rappresenta un ponte tra culture diverse, trasmettendo valori di pace, solidarietà e fede. Attraverso il suo impegno, contribuisce a creare un legame tra persone di varie provenienze, mantenendo viva la tradizione religiosa in ogni angolo del mondo.

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Diffonde il Vangelo in luoghi lontani nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Missionario

In presenza della definizione "Diffonde il Vangelo in luoghi lontani", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Diffonde il Vangelo in luoghi lontani" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Missionario:

M Milano I Imola S Savona S Savona I Imola O Otranto N Napoli A Ancona R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Diffonde il Vangelo in luoghi lontani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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