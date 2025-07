Hanno uguale significato nei cruciverba: la soluzione è Sinonimi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Hanno uguale significato' è 'Sinonimi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SINONIMI

Curiosità e Significato di Sinonimi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Sinonimi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sinonimi? I sinonimi sono parole diverse che hanno lo stesso o un simile significato. Sono utili per arricchire il linguaggio e renderlo più vario, evitando ripetizioni. Conoscere i sinonimi permette di esprimersi in modo più preciso e creativo, adattando le parole al contesto. Insomma, i sinonimi sono strumenti fondamentali per comunicare con efficacia e stile.

Quadrilatero i cui lati opposti hanno uguale lunghezzaHanno significato oppostoHanno lo stesso significatoMolto simile a persino e di uguale significatoHanno formula uguale ma diversa struttura molecolare

Come si scrive la soluzione Sinonimi

Hai davanti la definizione "Hanno uguale significato" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

I Imola

N Napoli

O Otranto

N Napoli

I Imola

M Milano

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

