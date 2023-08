Ll chimico svedese che legò il suo nome ad un ambito premio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ll chimico svedese che legò il suo nome ad un ambito premio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NOBEL

Significato/Curiosita : Ll chimico svedese che lego il suo nome ad un ambito premio

Il premio nobel (afi: /no'bl/; pronuncia svedese: /n'bl/) è un'onorificenza di valore mondiale attribuita annualmente a personalità viventi che si... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Ll chimico svedese che legò il suo nome ad un ambito premio : chimico; svedese; legò; nome; ambito; premio; Un sale chimico dai molteplici impieghi; Il simbolo chimico del cobalto; La osserva il chimico ; Louis Nicolas chimico che scoprì il cromo; Il composto chimico di certe battute; La Greta attivista ecologista svedese ; Film svedese Palma d oro a Cannes 2017 ing; Casa aeronautica svedese ; Grande centro religioso e culturale svedese ; svedese : è in palestra; Diplomatico francese che legò il suo nome al tabacco; Puramente allegorico; Simbolico, allegorico; Il materiale dei carri allegorici; Allegoria della Repubblica francese; Le alghe che dànno nome a un mare dell Atlantico; Dà nome a certi servizi; Il nome di Distel; Diede nome a un difetto della vista; Un nome alternativo; Di propria iniziativa specie in ambito giuridico; Uno studioso esclusivo dell ambito non pratico; In ambito militare un incarico ben definito; Grado livello in ambito morale; Organo statale di amministrazione diretta nell ambito di una provincia; Nome di un liquore e di un premio letterario; Sono della notte nel libro premio Strega nel 1988; Emilio fisico italiano che fu premio Nobel nel 1959; Il premio Nobel autore de La montagna incantata; Dario il compianto premio Nobel autore di Mistero buffo;

Cerca altre Definizioni