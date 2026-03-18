Rappresentano le ore su molte meridiane

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Rappresentano le ore su molte meridiane' è 'Numeri Romani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NUMERI ROMANI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Rappresentano le ore su molte meridiane" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rappresentano le ore su molte meridiane". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Numeri Romani? I numeri romani sono simboli utilizzati per indicare le ore su molte meridiane, consentendo di leggere il tempo in modo semplice e immediato. Questi simboli, come I, II, III, rappresentano le diverse ore durante la giornata, permettendo agli osservatori di distinguere i momenti chiave del giorno. La loro presenza sulle meridiane evidenzia un sistema antico e ancora oggi apprezzato per la sua eleganza e funzionalità. La loro combinazione e disposizione facilitano l'interpretazione del tempo solare.

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Rappresentano le ore su molte meridiane nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Numeri Romani

Questa pagina è dedicata alla definizione "Rappresentano le ore su molte meridiane" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rappresentano le ore su molte meridiane" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Numeri Romani:

N Napoli U Udine M Milano E Empoli R Roma I Imola R Roma O Otranto M Milano A Ancona N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rappresentano le ore su molte meridiane" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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