Il genere letterario che ha dato fama a Tolkien

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il genere letterario che ha dato fama a Tolkien' è 'Fantasy'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FANTASY

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il genere letterario che ha dato fama a Tolkien" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il genere letterario che ha dato fama a Tolkien". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Fantasy? Il genere letterario che ha reso famoso Tolkien è la fantasy, un mondo immaginario ricco di creature magiche, miti e leggende. La fantasia permette di creare ambientazioni fantastiche e personaggi straordinari, spesso ambientati in universi paralleli o epoche immaginarie. Attraverso questa forma narrativa, si esplorano temi universali come il bene e il male, il coraggio e la speranza, offrendo al lettore un’esperienza immersiva in mondi lontani dalla realtà quotidiana. La magia e l’avventura sono elementi distintivi di questa categoria.

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Il genere letterario che ha dato fama a Tolkien nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Fantasy

Per risolvere la definizione "Il genere letterario che ha dato fama a Tolkien", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il genere letterario che ha dato fama a Tolkien" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Fantasy:

F Firenze A Ancona N Napoli T Torino A Ancona S Savona Y Yacht

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il genere letterario che ha dato fama a Tolkien" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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