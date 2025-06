Un magico genere letterario nei cruciverba: la soluzione è Fantasy

FANTASY

Curiosità e Significato di Fantasy

Perché la soluzione è Fantasy? Il termine fantasy si riferisce a un genere letterario caratterizzato da mondi immaginari, magie e creature sovrannaturali. Questa categoria affascinante permette di esplorare avventure epiche e universi fantastici, spesso ambientati in tempi antichi o in epoche parallele. La fantasia stimola la creatività e il sogno, portando i lettori in viaggi straordinari oltre la realtà quotidiana.

Come si scrive la soluzione Fantasy

F Firenze

A Ancona

N Napoli

T Torino

A Ancona

S Savona

Y Yacht

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G I N E O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GENIO" GENIO

