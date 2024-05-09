Lo sport che ha dato fama a Federica Pellegrini

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo sport che ha dato fama a Federica Pellegrini

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo sport che ha dato fama a Federica Pellegrini' è 'Nuoto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NUOTO

Perché la soluzione è Nuoto? Il nuoto è uno sport acquatico che coinvolge la propulsione del corpo attraverso l'acqua, richiedendo abilità tecniche e resistenza. Federica Pellegrini, famosa atleta italiana, ha portato grande prestigio a questa disciplina grazie alle sue prestazioni eccezionali in diverse competizioni internazionali. La sua carriera si distingue per numerosi record e medaglie, rendendo il nuoto uno degli sport più seguiti e ammirati nel panorama sportivo italiano e mondiale. La sua fama ha contribuito a diffondere la passione per questa disciplina.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sport che ha dato fama a Federica Pellegrini". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lo sport che ha dato fama a Federica Pellegrini nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Nuoto

Se la definizione "Lo sport che ha dato fama a Federica Pellegrini" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sport che ha dato fama a Federica Pellegrini" conferma che la soluzione 'Nuoto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Nuoto

N Napoli U Udine O Otranto T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sport che ha dato fama a Federica Pellegrini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Nuoto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Chi lo pratica, va in piscinaSport acquatico con esercizi coreograficiLo sport praticato in piscina simile a un ballettoLo sport che ha dato fama a Muhammad Ali e Mike TysonLo attende chi ha dato più soldi del dovutoHa dato fama a Isaac AsimovL arte che ha dato fama a Pier Luigi PizziLo sport che ha visto emergere Nino Benvenuti