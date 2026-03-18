Angolo astronomico

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Angolo astronomico' è 'Azimut'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AZIMUT

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Angolo astronomico" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Angolo astronomico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Azimut? L'azimut rappresenta un angolo misurato in orizzontale che si utilizza per determinare la posizione di un oggetto nel cielo rispetto a un punto di riferimento, solitamente il nord. Questa misura permette di individuare con precisione la direzione di un corpo celeste, facilitando l'orientamento e l'osservazione astronomica. L'angolo di azimut viene espresso in gradi, partendo dal nord e procedendo in senso orario, fino a completare i 360°. È uno strumento fondamentale per la navigazione e l'astronomia.

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Angolo astronomico nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Azimut

La soluzione associata alla definizione "Angolo astronomico" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Angolo astronomico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Azimut:

A Ancona Z Zara I Imola M Milano U Udine T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Angolo astronomico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L angolo utile ad individuare un corpo in cieloUna coordinata per rilevazioni astronomicheUna coordinata astronomicaUn angolo astronomicoL angolo onestoIl calcio d angoloOscurato come per un fenomeno astronomicoLo è un angolo sperduto