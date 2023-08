Oscurato come per un fenomeno astronomico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oscurato come per un fenomeno astronomico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ECLISSATO

Significato/Curiosita : Oscurato come per un fenomeno astronomico

Un'eclissi solare (o eclissi di sole) è un tipo di eclissi, ovvero un noto fenomeno ottico-astronomico, abitualmente associato al sistema "sole-terra-luna"... Zampe a formare la m di miami. tra i due aironi c'è un sole parzialmente eclissato con sette raggi, in omaggio al numero che vestiva david beckham da calciatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Oscurato come per un fenomeno astronomico : oscurato; come; fenomeno; astronomico; oscurato , reso meno nitido; come l impresa realizzata con un aeromobile; Nella bussola è segnato come SSE; Lampanti come un Walter; Un medico come Roberto Burioni; Un influenza come quella causata dal virus H5N1; Ultimo fenomeno solare della giornata; La nona traccia di fenomeno di Fabri Fibra; Il fenomeno che causa lo slittamento di un auto sull asfalto bagnato; I diversi aspetti di un fenomeno ; Il fenomeno per cui una reazione fisica avviene in ritardo; Città portoricana con un osservatorio astronomico ; Così era detto il sistema astronomico geocentrico; Un punto astronomico ; Il punto astronomico a picco su di noi; Un angolo astronomico ;

Cerca altre Definizioni