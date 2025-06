Una coordinata per rilevazioni astronomiche nei cruciverba: la soluzione è Azimut

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una coordinata per rilevazioni astronomiche' è 'Azimut'.

AZIMUT

Curiosità e Significato di Azimut

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Azimut, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Azimut? L'azimut è una coordinata utilizzata in astronomia e navigazione per indicare la direzione di un oggetto nel cielo rispetto a un punto di riferimento, come il nord. Misurato in gradi, permette di individuare precisamente la posizione di stelle e pianeti. È fondamentale per orientarsi e orientare strumenti astronomici, facilitando le osservazioni celesti e le rilevazioni astronomiche.

Come si scrive la soluzione Azimut

Hai davanti la definizione "Una coordinata per rilevazioni astronomiche" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

Z Zara

I Imola

M Milano

U Udine

T Torino

