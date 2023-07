Vi si può conservare la carta d identità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si può conservare la carta d identità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : PORTATESSERA

Significato/Curiosita : Vi si puo conservare la carta d identita

Linee guida sull'uso delle fonti. una carta sim (dall'acronimo inglese subscriber identity module, modulo d'identità dell'abbonato) è una smart card che... Gli accessori si adeguarono alla realtà: un esempio era «la cintura portatessera che è una graziosa trovata che si applica soprattutto su abiti di intonazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Vi si può conservare la carta d identità : conservare; carta; identità; conservare con cura; Recipiente di legno per conservare sardine; Un modo di conservare i capperi; Un modo di conservare i cetriolini; Un modo di conservare certi ortaggi; Voleva distruggere carta gine; Anagramma di scarta to che rima con patata; Se è azionario non si scarta ; Un dolcetto incarta to; Una carta figurata; Un dato da carta d identità ; L identità digitale Online; Una identità digitale per i servizi online; Poco identitario; La carta d identità del militare;

Cerca altre Definizioni