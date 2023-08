Risulta dalla carta d identità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Risulta dalla carta d identità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ETÀ

Significato/Curiosità : Risulta dalla carta d identità

L'età è l'indicazione temporale della durata della vita di una persona o di qualsiasi organismo. Può essere misurata in anni, mesi, giorni o altre unità di tempo. Spesso, l'età di una persona viene verificata attraverso la carta d'identità, un documento ufficiale che fornisce informazioni personali, tra cui la data di nascita. L'età ha rilevanza legale, sociale e culturale, influenzando diritti, doveri e opportunità di un individuo. Essa riflette il passare del tempo e gioca un ruolo chiave in molti aspetti della vita, dalla scuola all'occupazione, dai diritti di voto alla salute.

Altre risposte alla domanda : Risulta dalla carta d identità : risulta; dalla; carta; identità; risulta ti finali; Le scommesse illegali sui risulta ti calcistici; I risulta ti finali; risulta no sulla pagella; risulta to finale; Si spera di trarlo dalla cura; Riparano la vista dalla luce; Le Bocche di Bonifacio la separano dalla Corsica; Il combustibile dalla spazzatura; Sporgono dalla fusoliera; Voleva distrutta carta gine; carta gine era la sua idea fissa; carta ambita a scopa; Piccoli fiammiferi un tempo in carta arrotolata; Intervento giornalistico sulla carta stampata; La carta d identità del cane; Vi si può conservare la carta d identità ; Un dato da carta d identità ; L identità digitale Online; Una identità digitale per i servizi online;

Cerca altre Definizioni