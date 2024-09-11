Approfitta dei guai altrui

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Approfitta dei guai altrui' è 'Pescecane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PESCECANE

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Perché la soluzione è Pescecane? Un pescecane è un predatore che si approfitta delle difficoltà degli altri per trarne vantaggio. La sua presenza nel mare è spesso associata alla capacità di sfruttare le debolezze delle sue prede, emergendo come simbolo di inganno e prepotenza. La figura del pescecane incarna l’atteggiamento di chi si approfitta dei momenti di vulnerabilità altrui senza scrupoli. La sua natura aggressiva e predatoria lo rende un esempio di come il dominio possa essere ottenuto sfruttando le disgrazie degli altri.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Approfitta dei guai altrui". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Approfitta dei guai altrui nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Pescecane

Questa pagina è dedicata alla definizione "Approfitta dei guai altrui" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Approfitta dei guai altrui" conferma che la soluzione 'Pescecane' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Pescecane

P Padova E Empoli S Savona C Como E Empoli C Como A Ancona N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Approfitta dei guai altrui" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pescecane' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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