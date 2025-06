Zampillo, spruzzo nei cruciverba: la soluzione è Fiotto

FIOTTO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Fiotto, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Fiotto? Fiotto indica un getto d’acqua o di liquido che si spruzza con forza e brevi impulsi, come un piccolo spruzzo. È spesso usato per descrivere il modo in cui l’acqua esce da un rubinetto o da una pompa, creando un soffio d’acqua sottile e potente. Questo termine richiama l’idea di un flusso rapido e deciso, tipico di molte situazioni quotidiane.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Bomboletta a spruzzoSpruzzo d acquaUsano la pistola a spruzzo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Zampillo, spruzzo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

I Imola

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

