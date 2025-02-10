Getto di sangue

Home / Soluzioni Cruciverba / Getto di sangue

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Getto di sangue' è 'Fiotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

F I O T T O

Perchè la soluzione è Fiotto? Il fiotto è un rapido scorrere di sangue che esce con forza da una ferita. Si manifesta come un getto improvviso e potente, segno di un flusso sanguigno intenso. Spesso indica una lesione che richiede attenzione immediata per fermare l'emorragia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Getto di sangue

Getto di sangue Risposta: FIOTTO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: F O O

Inizia con: F

F Finisce con: O

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Fiotto' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Getto di sangue nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Fiotto

La definizione "Getto di sangue" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fiotto'.

La soluzione 'Fiotto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Getto di sangue". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.