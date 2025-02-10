Getto di sangue
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Getto di sangue' è 'Fiotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Fiotto? Il fiotto è un rapido scorrere di sangue che esce con forza da una ferita. Si manifesta come un getto improvviso e potente, segno di un flusso sanguigno intenso. Spesso indica una lesione che richiede attenzione immediata per fermare l'emorragia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Getto di sangue
- Risposta: FIOTTO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: FOO
- Inizia con: F
- Finisce con: O
Getto di sangue nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Fiotto
La definizione "Getto di sangue" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fiotto'.
La soluzione 'Fiotto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Getto di sangue". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un getto di sangue Sostanza presente nel sangue Relativo al sangue Fare uscire sangue emostatici: si usano nei prelievi di sangue
Altre definizioni collegate
Con getto: Un getto di sangue
Con sangue: Ritiri di sangue o di soldi