Getto di sangue

Sara Verdi | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Getto di sangue' è 'Fiotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

FIOTTO

Perchè la soluzione è Fiotto? Il fiotto è un rapido scorrere di sangue che esce con forza da una ferita. Si manifesta come un getto improvviso e potente, segno di un flusso sanguigno intenso. Spesso indica una lesione che richiede attenzione immediata per fermare l'emorragia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Getto di sangue
  • Risposta: FIOTTO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    FOO
  • Inizia con: F
  • Finisce con: O
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Fiotto'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Getto di sangue nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Fiotto

La definizione "Getto di sangue" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fiotto'.

La soluzione 'Fiotto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Getto di sangue". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un getto di sangue Sostanza presente nel sangue Relativo al sangue Fare uscire sangue emostatici: si usano nei prelievi di sangue 

Altre definizioni collegate

Con getto: Un getto di sangue 

Con sangue: Ritiri di sangue o di soldi 