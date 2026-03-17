Un colpo di pietra

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un colpo di pietra' è 'Sassata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SASSATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un colpo di pietra" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un colpo di pietra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Sassata? Una pietra dura e compatta che si presenta come un frammento naturale, spesso utilizzato in edilizia o come ornamento. La sua superficie può essere ruvida o levigata, mantenendo una consistenza solida e resistente nel tempo. Questa massa rocciosa, formata da minerali aggregati, si distingue per la sua durezza e resistenza agli agenti atmosferici. La presenza di questa voce nel linguaggio quotidiano evoca l’immagine di un materiale robusto e durevole, simbolo di solidità e permanenza.

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Un colpo di pietra nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sassata

Per risolvere la definizione "Un colpo di pietra", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un colpo di pietra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Sassata:

S Savona A Ancona S Savona S Savona A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un colpo di pietra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un tiro con la fiondaUn colpo di fiondaUna colonnina di pietraPietra preziosa giallaUn colpo di ventoPietra preziosa striataBel colpo al biliardo