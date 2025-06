Un colpo di fionda nei cruciverba: la soluzione è Sassata

SASSATA

Curiosità e Significato di Sassata

La soluzione Sassata di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Sassata per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Sassata? Una sassata è un colpo dato con una fionda, spesso improvvisato e rapido. Può essere anche usato in senso figurato per indicare un gesto deciso o un attacco improvviso. L'immagine evoca immediatezza e forza, rendendo questa parola perfetta per descrivere un'azione vivace o un colpo deciso. Insomma, la sassata rappresenta quell'attimo di energia che non passa inosservato.

Come si scrive la soluzione Sassata

Hai trovato la definizione "Un colpo di fionda" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

T Torino

A Ancona

