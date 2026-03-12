Molto dirupati

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Molto dirupati' è 'Scoscesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCOSCESI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Molto dirupati" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Molto dirupati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Scoscesi? La parola scoscesi descrive un paesaggio o una superficie caratterizzata da pendenze ripide e irregolari, con un aspetto aspro e accidentato. Questa voce si collega strettamente a un territorio molto dirupati, dove le caratteristiche morfologiche sono marcate da salite e discese ripide, rendendo difficile il passaggio o la percorrenza. La presenza di scoscesi evidenzia quindi una conformazione naturale che si distingue per la sua severità e complessità. La conformazione del terreno rispecchia perfettamente il concetto di molto dirupati.

Molto dirupati nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Scoscesi

Per risolvere la definizione "Molto dirupati", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Molto dirupati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Scoscesi:

S Savona C Como O Otranto S Savona C Como E Empoli S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Molto dirupati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

