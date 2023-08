I Romani li erigevano in onore degli eserciti vincitori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I Romani li erigevano in onore degli eserciti vincitori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ARCHI

Significato/Curiosita : I romani li erigevano in onore degli eserciti vincitori

archi – rivista svizzera d'architettura archi – comune della provincia di chieti archi – quartiere della x circoscrizione di reggio calabria archi –... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : I Romani li erigevano in onore degli eserciti vincitori : romani; erigevano; onore; degli; eserciti; vincitori; Originarono con i romani i Romeni; Un cocchio guidato dai romani ; Adesso per i romani de Roma; 104 romani ; Luogo ove i romani davano pubblici spettacoli; Li erigevano i Pellirosse; I pellirosse li erigevano nei loro villagi; La linea fortificata che erigevano gli assediati; I pellirosse li erigevano nei loro villaggi; È d onore in un film western con John Wayne; Un posto d onore per gli invitati; Dare la propria parola d onore ; Impegnato con un patto d onore a parole; Sta per onore vole; L insieme degli organi e dei condotti deputati alla circolazione del sangue; L Obama tra i Presidenti degli USA; La coppia degli astanti; Il cantante degli U2; Nella fondina degli sceriffi; La scienza di muovere gli eserciti ; Tiene impegnati eserciti contrapposti; Le fughe degli eserciti ; Scontri di eserciti ; Ai lati degli eserciti ; Salito sul podio dei vincitori ; Li brandiscono i vincitori ; I vincitori usati per i sondaggi; La scrivono i vincitori ; Se lo dividono i vincitori delle lotterie;

Cerca altre Definizioni