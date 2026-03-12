È attorniata dai commensali

Home / Soluzioni Cruciverba / È attorniata dai commensali

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È attorniata dai commensali' è 'Tavola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TAVOLA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È attorniata dai commensali" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È attorniata dai commensali". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Tavola? La tavola rappresenta uno spazio condiviso durante i pasti, attorniato dai commensali che si riuniscono per gustare cibi e conversare. È il luogo in cui si crea un senso di comunità e convivialità, simbolo di unione tra le persone. La disposizione dei piatti, dei bicchieri e delle posate sottolinea l'importanza di questo rito quotidiano. La presenza di una tavola ben apparecchiata favorisce il dialogo e il relax tra gli ospiti, rendendo ogni pasto un momento speciale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

È attorniata dai commensali nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tavola

Quando la definizione "È attorniata dai commensali" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È attorniata dai commensali" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Tavola:

T Torino A Ancona V Venezia O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È attorniata dai commensali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: È nota quella pitagoricaUn quadrato di 100 numeriÈ periodica in chimicaAttorniata da un aloneL Ultima ebbe tredici commensaliLa targhetta che indica ai commensali dove sedersiPiccoli fazzoletti per commensaliL insieme dei commensali