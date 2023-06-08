Attorniata da un alone

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Attorniata da un alone' è 'Circonfusa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CIRCONFUSA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Attorniata da un alone" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Attorniata da un alone". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Circonfusa? Quando qualcosa è circondata da un alone, si dice che è avvolta da un alone che la racchiude. L'immagine di un'area che avvolge un oggetto o una persona richiama la sensazione di essere racchiusi in un cerchio o un bordo. Questa condizione crea una sensazione di isolamento o di protezione, a seconda del contesto. La parola descrive quindi una posizione di avvolgimento o di racchiudimento, mantenendo tutto dentro un perimetro definito.

La definizione "Attorniata da un alone" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Attorniata da un alone" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Circonfusa:

C Como I Imola R Roma C Como O Otranto N Napoli F Firenze U Udine S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Attorniata da un alone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.