Piccoli fazzoletti per commensali

I pirati della Somalia (The Pirates of Somalia) è un film del 2017 scritto e diretto da Bryan Buckley, con protagonisti Evan Peters, Barkhad Abdi, Melanie Griffith e Al Pacino. La pellicola è l'adattamento cinematografico del romanzo autobiografico The Pirates of Somalia: Inside Their Hidden World scritto da Jay Bahadur, interpretato nel film da Evan Peters. .

Italiano: Sostantivo, forma flessa: tovagliolini m . plurale di tovagliolino. Sillabazione: to | va | glio | lì | ni. Etimologia / Derivazione: vedi tovagliolino .