La Soluzione ♚ Fiume shakespeariano

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Fiume shakespeariano. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : AVON

Curiosità su Fiume shakespeariano: Alla morte del padre precipita nella follia. si uccide gettandosi in un fiume. olivia, in la dodicesima notte, è la ricca contessa di cui si innamora... Stratford-upon-Avon (chiamata così perché sorge presso il fiume Avon) è situata nel cuore delle Midlands Occidentali, nel Regno Unito. Appartiene al distretto Stratford-on-Avon, nel Warwickshire, nell'Inghilterra Centrale. Stratford, che è conosciuta in tutto il mondo per essere la città natale di William Shakespeare, è una città che conta 27 445 abitanti (cens. 2011), centro amministrativo del distretto di Stratford.

Altre Definizioni con avon; fiume; shakespeariano;