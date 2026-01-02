Lo segna spesso l attaccante

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo segna spesso l attaccante' è 'Goal'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GOAL

Perché la soluzione è Goal? Nel calcio, quando un giocatore riesce a mettere la palla nella rete avversaria, si celebra un risultato importante per la squadra. Questo momento, che rappresenta il successo di un attaccante nel superare la difesa, viene chiamato in modo speciale. È il segnale che la squadra sta avanzando e che si avvicina alla vittoria. Il termine più usato per indicare questa realizzazione è un termine breve e incisivo.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo segna spesso l attaccante" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo segna spesso l attaccante". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

In presenza della definizione "Lo segna spesso l attaccante", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo segna spesso l attaccante" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Goal:

G Genova O Otranto A Ancona L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo segna spesso l attaccante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

