Limitare il consumo dei viveri

Home / Soluzioni Cruciverba / Limitare il consumo dei viveri

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Limitare il consumo dei viveri' è 'Razionare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RAZIONARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Limitare il consumo dei viveri" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Limitare il consumo dei viveri". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Razionare? Il concetto di razionare si riferisce alla pratica di gestire con attenzione le risorse alimentari, distribuendole in modo equilibrato e controllato. Questa abitudine diventa fondamentale in situazioni di scarsità o emergenza, dove è necessario assicurare che tutti abbiano accesso a una quantità sufficiente di cibo senza sprechi. Attraverso un metodo di suddivisione accurata, si evita il sovraccarico e si favorisce un utilizzo sostenibile delle scorte disponibili. La capacità di razionare permette di mantenere l’ordine e la stabilità durante periodi difficili o crisi alimentari.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Limitare il consumo dei viveri nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Razionare

In presenza della definizione "Limitare il consumo dei viveri", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Limitare il consumo dei viveri" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Razionare:

R Roma A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Limitare il consumo dei viveri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il limitare della portaUn verbo di consumoNelle lampadine a basso consumoViveri non necessari ma che fanno stare beneConsumo delle rocce